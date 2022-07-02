Готовы ли мы жертвовать треть доходов на оборону? Может ли патриот не любить государство? Сплотит ли общество перевод образования на латышский язык? Чем будем греться зимой — может, пора вязать носки? Могли ли мы предотвратить войну? Острыми вопросами, не всегда получающими конкретные ответы, и отказом в участии Татьяне Жданок в Цесисе открылся 8-й фестиваль общения Lampa.

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В первый день фестиваля прошло около ста мероприятий на самые разные темы — от дискуссии "Как молодому человеку ощутить принадлежность к Латвии?" до фотосессий с корги по случаю празднования 70-летия английской королевы. Но конечно, главной темой, волнующей умы, стала война в Украине и оборонные возможности Латвии.

Если два года назад фестивалю пришлось уйти в глухой онлайн-формат, а в прошлом — пускать на мероприятия только по сертификатам вакцинации, то на этот раз живое общение на разные темы было доступно всем желающим. Кроме того, большинство мероприятий идут в прямой трансляции на сайте фестиваля , а записи выкладываются на фейсбук и в LMT straume.

Отказ в участии Татьяне Жданок, связанный с рисками безопасности (подробности — здесь) в "Дискуссии лидеров ведущих политических партий Латвии об актуальных вопросах", с лихвой компенсировали два давних противника — министр юстиции Янис Бордан (Новая консервативная партия") и старый-новый активный оппозиционер Айнарс Шлесерс, лидер движения "Латвия — на первом месте!".

Воспользовавшись словом, Борданс объявил Шлесерса "агентом ФСБ в Латвии, который утратил влияние в порту и теперь хочет вернуться во власть, чтобы приобщиться к бюджету НАТО". Шлесерс не остался в долгу и, отечески похлопывая Борданса по спине, припомнил "взятку Юрашса в 50 тысяч из PNB-банка, которую прикрыл Борданс". Вице-мэру Риги Смилтенсу от Шлесерса досталось за "дорогое мытье столбиков", министру здравоохранения Павлютсу — за "ковидные кровати по 660 тысяч евро" и "закупку вакцин для Африки", всем членам правительства — "за рееризм", неготовность снижать налоги в кризисный период.

"Нельзя делить граждан Латвии на правильных и неправильных! Должно быть единое отношение ко всем", — провозгласил Шлесерс. Параллельно его сторонники раздавали листовки "За естественную семью!" — то есть все же у кого-то права неедины.

Политики оказались на разных позициях по поводу необходимости всеобщего призыва — одни агитировали брать пример с литовцев, другие обращали внимание, что в Латвии и на профессиональную армию крепких юношей не наскрести, третьи звали всех в Земессардзе, представитель "Согласия" Иварс Зариньш выразил мнение, что количеству в современной армии надо противопоставлять качество ("нужны не пулеметчики, а операторы дронов!") Зрителей призвали голосовать, кто на сколько готов скинуться на оборону — больше половины готовы были пожертвовать 15% доходов, а треть — аж 30%. Все политики согласились, что слабое место страны — неинтегрированное общество.

На обсуждении "Что надо, чтобы в Латвии случилась успешная интеграция?" встретились пять молодых людей, чей семейный язык русский, но они успешно вписались в латышское общество. Они рассказали, что до того, как жизнь их свела с латышскими сверстниками, они жили совершенно обособленно. "Новый мир" дал новые возможности. И это не страшно. Боятся чаще родители, а у детей психика пластичная — она позволяет вписаться, особенно если есть общие интересы.

К 2023 году все школы Латвии должны перейти на латышский язык обучения. "Школы, где все русские дети учатся и говорят по-латышски, это странно", — считает социальный психолог Иварс Аустерс. По его мнению, реальная интеграция возможна лишь в случае, если русские и латышские дети будет учиться вместе и находиться в общей среде. Возможно, программу латышских школ надо будет приспособить, введя русский язык, литературу и культуру для желающих. И учителя непременно должны быть очень хорошими — тогда язык уже не так важен. В идеале, чтобы учитель мог после урока дать консультацию и на русском, помочь разобраться. Также надо, чтобы молодые люди имели возможность как можно больше общаться и сотрудничать по интересам вне школы — чтобы думали не о языке, а об общем деле.

Продолжение темы развернулось на другой площадке — "Как современный молодой человек ощущает принадлежность к своей стране?" На фоне молодых латышей, активистов молодежных движений, нестандартное решение предложил выходец из русскоязычной среды эпидемиолог Никита Троянский: по его мнению, ощущать принадлежность — не значит все время любить, иногда случается даже ненавидеть свое государство. По мнению Никиты, патриот — он всегда в некотором роде диссидент — если есть проблемы и неработающие механизмы, то надо решительно выступать против и ломать заржавевшие механизмы.

По сведениям Троянского, после восстановления независимости латыши от государственной принадлежности пришли к сугубо этнической, а русскоязычные оказались как будто не представлены в этом мышлении — "они не видят своего места в Латвии, они тут просто существуют". Отсюда и апатия к выборам, и неверие в правительство… По мнению Никиты, укреплять чувство принадлежности надо через благосостояние людей и укрепление экономики: "Легко почувствовать себя принадлежным, прожив три года в Швейцарии, трудно полюбить Гану".

Foto: DELFI

На главной сцене фестиваля прошла дискуссия Rus.Delfi.lv на тему "Куда пойдет русский корабль?". Участники отвечали на вопросы, кто виноват в войне — Путин лично, россияне, русские? Почему пропаганда оказалась эффективнее проевропейских русскоязычных медиа и как исправиться? С чем связано нежелание русскоязычных слышать о войне и смертях? Что могли бы сделать латвийские политики, чтобы исправить ситуацию? Возможны ли перемены в России и сплочение в Латвии? Подробности — здесь.

Сегодня — второй день фестиваля. О том, как попасть на мероприятие или стать его участником в онлайн-режиме — здесь. Утро начинается с необычного мероприятия для детей — импровизированноuго судебного слушания Дела зайца с участием настоящих адвокатов.

В кульминационном мероприятии "Прожарка политиков" 2 июля в 21.30 комики "зажарят" заживо четырех латвийских политиков — Антонину Ненашеву ("Прогрессивные"), министра образования Аниту Муйжниеце (Консервативная партия) и регионального развития Артурcа Томcа Плешса (Развитие/За!) и Эдгара Таварса (Зеленая партия). Прямую трансляцию этого шоу покажут на портале Delfi.

О Фестивале общения LAMPA

Фестиваль общения LAMPA — это площадка для свободного и уважительного обмена мнениями, ценных бесед, оттачивания ума и расширения кругозора. Это вдохновляющая и захватывающая платформа для всех, кому есть что сказать, и для всех, кто готов слушать. Основная цель фестиваля — укреплять в Латвии культуру демократии, дискуссий и уважительных разговоров.

В команду организаторов фестиваля входят: Фонд открытого общества DOTS, Swedbank Latvija, Самоуправление Цесисского округа, агентство управления коммуникационными технологиями Deep White, рекламное агентство Armadillo, а также представительство "British Council" в Латвии.

Проведение фестиваля также поддерживают Фонд активных граждан, посольство Германии в Латвии, посольство США в Латвии, представительство Европейской комиссии в Латвии, предприятия Latvijas Finieris, LMT, Enefit, SCHWENK Latvija, Omniva, Neste Latvija, а также Фонд интеграции общества из средств, выделяемых Министерством культуры из госбюджета Латвии.