Лейшкалнс: в Латвии выгодно платить низкие зарплаты

В Латвии работодателям выгодно устанавливать низкие заработные платы — в противном случае им придется переплачивать из-за сравнительно более высоких налогов, чем в соседних Литве и Эстонии. Об этом в интервью программе Латвийского радио 4 "Домская площадь" рассказал эксперт по социальной безопасности и здравоохранению Латвийской конфедерации работодателей Петерис Лейшкалнс.

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Эксперт указал, что для достойной оплаты труда людей латвийским работодателям зачастую не хватает денег. Лейшкалнс выразил надежду, что в ближайшее время Латвии все же начнутся изменения, направленные на повышения благосостояния жителей и страны.

"Самое важное — налоговая политика. Что может сделать правительство, если нет предпринимательства? Мы должны нормально платить людям, которые заботятся о безопасности, здоровье, образовании и всем остальном. Мы не живем плохо, но есть, к чему стремиться. [...] Чтобы заплатить работнику тысячу евро на руки, работодатель сегодня должен заплатить на 95 евро больше налога, чем в Литве, и на 158 евро больше, чем в Эстонии. Получается, у нас выгодно размещать рабочие места с низкими зарплатами", — признал Лейшкалнс.

Глава конфедерации указал и на серьезные демографические проблемы Латвии.

"С решением вопроса рождаемости мы опоздали примерно на 30 лет. Если резко не изменить политику поддержки семей с детьми, демографическая яма еще вырастет. Чтобы ответственные мамы решились на детей, они должны знать, что будет нормальное здравоохранение, будет детский сад, место хорошего образования. У нас в Латвии очень развита платная медицина для детей — какая тут уверенность может быть у мам?", — спросил Лейшкалнс.

Уже сообщалось, что рождаемость в Латвии продолжает снижаться. По данным Центрального статуправления, в 2022 году в стране родилось 15 535 детей — это самый низкий показатель рождаемости за последние 100 лет. Это также на 1885 (или на 10,8%) новорожденных меньше, чем в 2021 году.