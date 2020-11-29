Лембергс без маски зажег городскую елку: на мероприятии собралось около 1000 человек
Foto: Ventspils hronikas arhīvs

В субботу мэр Вентспилса Айвар Лембергс зажег огни на городской праздничной елке. На мероприятии собралось около тысячи человек, у части собравшихся не было масок, люди также не соблюдали дистанцию, пишет LSM.lv со ссылкой на Латвийское радио.

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На фотографиях с мероприятия видно, что у Лембергса и части собравшихся не было масок. Во время чрезвычайной ситуации, связанно с Covid-19, за проведением подобных официальных мероприятий должна следить полиция. Муниципальная полиция Вентспилса сообщила посетителям, что данное мероприятие не является официальным.

В Центре профилактики и контроля заболевания Латвийскому радио пояснили, что установленные в стране правила распространяются на всех. Министр здравоохранения Илзе Винькеле отметила, что число новых случаев Covid-19 на этой неделе - это сигнал тревоги, поэтому сейчас все ограничения необходимо толковать буквально или даже строже.

"Обществу и особенно должностным лицам необходимо толковать ограничения не только по букве, но и по духу. Дух ограничений заключается в том, что нам следует радикально уменьшить все возможности контактов и передвижения, которые не являются критически важными. Чем меньше скоплений людей, тем быстрее мы вернемся к нормальной жизни. Если должностное лицо или мэр устраивает праздник с целью порадовать людей, то сразу надо сказать, что эта радость может обернуться более продолжительными ограничениями", - сказала Винькеле.

Она отметила, что контролем за соблюдением ограничений занимается министерство внутренних дел. Поэтому решение о возможной ответственности Вентспилсского самоуправления будет глава МВД.

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Айвар Лембергс Вентспилс Илзе Винькеле
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