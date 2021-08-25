Лембергс хочет взыскать с государства более 320 тыс евро

Бывший мэр Вентспилса Айварс Лембергс, находящийся в заключении, обратился в суд с иском против Министерства юстиции о возмещении причиненного ему ущерба в размере 321 468 евро. Об этом сообщил адвокат Лембергса Марис Грудулис.

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Лембергс считает, что "с нарушением требований закона и без соответствующего обоснования" к нему соразмерно долго применялась мера пресечения — запрет на исполнение обязанностей председателя Вентпилсской думы и председателя правления Вентспилсского свободного порта.

Бывший глава Вентспилсского самоуправления напоминает, что мера пресечения была в силе 13,5 лет, но отменена 22 февраля 2021 года.

Если в иске Лембергсу будет отказано, то он намерен обратиться в Европейский суд по правам человека.

22 февраля этого года Рижский окружной суд приговорил Айвара Лембергса к пяти годам тюремного срока, конфискации имущества и уплате денежного штрафа в размере 40 минимальных зарплат (20 000 евро). Лембергса взяли под стражу в зале суда.