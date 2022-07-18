Лембергс: Латвия не готова отразить любое нападение и нуждается в помощи

Кандидат в премьер-министры от Союза зеленых и крестьян (СЗК) Айвар Лембергс ("Латвии и Вентспилсу") осуждает российскую агрессию против Украины, высказывая при этом позицию, что первоочередная задача Латвии — не ввязываться в боевые действия.

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На вопрос, осуждает ли он войну, которую ведут против Украины Россия и Владимир Путин, в том числе убийства граждан Украины и другие преступления, совершаемые российской армией и Путиным, Лембергс ответил, что Россия является страной-агрессором, которая оккупировала большую часть территории Украины.

Политик подчеркнул: он однозначно осуждает эту агрессию и считает, что Россия проиграла эту войну с первой же секунды и что она будет иметь для России крайне тяжелые последствия на долгие годы. Лембергс заявил, что война должна быть прекращена как можно скорее, этого же ждут и украинские беженцы, чтобы вернуться на Украину.

"НАТО, другие страны, Украина должны сделать все, чтобы остановить войну", — заявил кандидат в премьер-министры от СЗК, выразивший недоумение по поводу того, почему Украина не стала страной-кандидатом в ЕС в 2014 году, не была принята в НАТО и не получила достаточное количество современных вооружений.

По мнению Лембергса, Латвия в настоящее время не готова отразить любое нападение и нуждается в помощи, потому что, в отличие от ряда других стран НАТО, мы находимся на "линии фронта". Политик подчеркивает, что Латвии нужна соответствующая тактика обороны, обеспечение необходимым военным снаряжением, а не размышление о подходе, который позволит лишь вытеснить захватчиков после уже совершенного вторжения.

Как сообщалось, СЗК выдвинул обвиняемого в коррупционных преступлениях политика Лембергса кандидатом на пост премьер-министра на выборах в Сейм 14-го созыва.

Сопредседатель СЗК Арманд Краузе сообщил сегодня на пресс-конференции, что лидером списка СЗК в Риге станет бывший председатель Конституционного суда Гунар Кутрис, в Латгале — крестьянин Каспар Мелнис, в Курземе — председатель парламентской фракции СЗК Улдис Аугулис, в Видземе — Краузе и в Земгале — депутат Сейма Викторс Валайнис.

Отношение к Лембергсу и его взгляд на войну России против Украины ранее упоминались в качестве причин, по которым Латвийская Зеленая партия и Лиепайская партия решили покинуть СЗК.