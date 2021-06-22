Лембергс организовал слежку за прокурором, используя свое влияние на спецслужбы

Обвиняемый в тяжких преступлениях политик Айвар Лембергс, которого суд первой инстанции признал виновным во взяточничестве, во время судебного процесса организовал слежку за прокурором, используя свое влияние на отдельных должностных лиц в Бюро по борьбе и предотвращению коррупции, Государственной полиции и Государственной службе безопасности (в то время — еще Полиции безопасности).

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Об этом на опубликованном Судебной администрацией видео рассказывает судья Ирина Янсоне.

Судья напомнила, что Лембергс признан виновным в тяжких и особо тяжких преступлениях и приговорен к реальному тюремному сроку. Суд также посчитал, что у Лемберга может появиться намерение избежать исполнения приговора, как не исполняя обязанность участвовать в судебном процессе, так и иными способами.

Суд констатировал, что Лембергс осознанно уже ранее затягивал судебный процесс.

Упоминается факт, что Лембергс, нарушая наложенный на него запрет руководить Вентспилсской думой, практически продолжал это делать, ссылась на то, что запрет работать депутатом этого самоуправления к нему не применен.

В ходе судебного процесса пытался оказывать влияние и на прокуроров, и на свидетелей. Это влияние реализовывалось как через угрозы, так и через кампанию "черного пиара". Лембергс незаконно собирал информацию о прокуроре, чтобы таким образом добиться желаемого прогресса в процессе.

По этим причинам суд принял решение применить к Лембергу в качестве меры пресечения именно тюремное заключение. Лембергс по-прежнему находится в тюрьме.

Полный текст приговора занимает более 1900 страниц. Оспорить приговор можно в течение 20 дней с момента публикации. Приговор опубликован 22 июня.

Напромним, что 22 февраля Рижский окружной суд приговорил Айвара Лембергса к пяти годам заключения, конфискации имущества и уплате штрафа в размере 40 минимальных зарплат (20 000 евро). Лембергс был взят под стражу в зале суда.