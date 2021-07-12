Лембергс оспорил судебный приговор о тюремном сроке
Foto: LETA

Бывший мэр Венстпилса Айвар Лембергс оспорил решение суда первой инстанции, который приговорил его за коррупционные преступления к пяти годам тюремного срока, конфискации имущества и штрафу в размере 20 000 евро. Об этом сообщил LETA защитник Лембергса, присяжный адвокат Марис Грудулис.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Рижский окружной суд вынес приговор 22 февраля этого год. Лембергса взяли под стражу в зале суда.

В особых случаях Лембергс, находящийся в следственной тюрьме, имеет право после обжалования решения суда первой инстанции просить апелляционную инстанцию ​​оценить дальнейшее применение такой меры как содержание под стражей еще до слушания дела.

Согласно Закону об уголовном процессе, если суд апелляционной инстанции получил заявление об отмене или изменении меры пресечения — содержания под стражей — то такое заявление судья апелляционной инстанции рассматривается в письменном виде в течение трех дней до начала разбирательства в апелляционном суде.

Такую заявку можно подать только, если у заключенного под стражу появились обстоятельства, связанные с состоянием здоровья, или семейные обстоятельства, которые могут служить основанием для изменения избранной меры пресечения. Эти обстоятельства должны подтверждаться документами. Также такую заявку согласно закону можно подать, если начало разбирательства в апелляционной инстанции назначено назначено на дату по истечении двухмесячного срока после получения дела судом апелляционной инстанции.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Айвар Лембергс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Весь Таллинн за три дня: 72-часовой гид по столице
По пятам мерзавцев и страшных тайн. Подборка детективных фильмов и сериалов
Семь музеев Таллинна, расположенных в уникальных местах
Сильнее сильного. Лучшие фильмы о супергероях
Будни заключенных в тюрьмах – строгий распорядок дня и рутина
Эксклюзивный обзор: рождение Вентспилского Центра науки и инноваций VIZIUM
Создается виртуальный тур по маякам Латвии
Не отворачивайся! Поддерживай и участвуй!