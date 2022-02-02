Лембергс просит заменить тюремное заключение домашним арестом или залогом

Обвиняемый в коррупционных преступлениях бывший мэр Вентспилса Айвар Лембергс просит Рижский окружной суд заменить ему тюремное заключение на домашний арест или освобождение под залог.

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Суд объявит решение по данному ходатайству в пятницу, 4 февраля, в 10:00.

Еще до слушания в суде апелляционной инстанции от адвоката Мариса Грудулиса поступило заявление о замене содержания под стражей домашним арестом. Если суд примет такую меру пресечения, Лембергс будет находиться под домашним арестом в своем частном доме в Пузе. Предложено также взять залог за освобождение из-под стражи.

Лембергс заявил сегодня в суде, что приговор суда первой инстанции о 60 месяцах тюремного заключения не вступил в силу, и согласно Конституции он по-прежнему считается невиновным. В общей сложности он уже провел в тюрьме 23 месяца. Ранее сообщалось, что суд первой инстанции принял решение включить в тюремный срок Лембергса и время, проведенное в тюрьме и под домашним арестом в 2007 и 2008 годах.

Если бы приговор суда первой инстанции уже вступил в законную силу, Лембергс находился бы в тюрьме более свободного режима, но, учитывая, что он еще не осужден и находится под стражей, никаких преимуществ он не имеет, пояснил обвиняемый.

Лембергс также рассказал суду об ухудшении своего здоровья в тюрьме. Администрация Рижской центральной тюрьмы из-за нехватки ресурсов не могла предоставить ему соответствующую физиотерапию для "тяжелого заболевания позвоночника". Находясь в тюрьме, Лембергс также заболел Covid-19, и его общее состояние здоровья ухудшилось.

Проблемы со здоровьем у 68-летнего Лембергса были и до тюремного заключения, но, по крайней мере, в то время у него был доступ к соответствующей медицинской помощи.

Суд поинтересовался финансовым положением Лембергса. Подсудимый ответил, что, включая пенсию и зарплату депутата Вентспилсской думы, он получает на руки около 6000 евро в месяц. Также у него есть дом в Риге, который он сдает в аренду за несколько тысяч евро в месяц.

Прокурор Айвис Залужинскис заявил суду, что ходатайство Лембергса об изменении меры пресечения является необоснованным и должно быть отклонено.

Он утверждал, что только тюремные врачи могут предоставить информацию о том, что дальнейшее содержание Лембергса под стражей невозможно по медицинским показаниям. Таких медицинских заключений прокурор в материалах дела не обнаружил.

Как сообщалось, 22 февраля прошлого года Рижский окружной суд в качестве первой судебной инстанции приговорил тогдашнего председателя Вентспилсской городской думы к пяти годам лишения свободы, конфискации имущества и штрафу в размере 20 000 евро.