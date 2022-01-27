Лембергс требует компенсацию в размере 10 000 евро: ему не позволили сделать бустерную прививку

Бывший мэр Вентспилса Айвар Лембергс подал иск против Управления мест заключения (УМЗ) о компенсации в размере 10 000 евро в связи с отказом в бустерной вакцинации, рассказал адвокат Лембергса Марис Грудулис.

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Он утверждает, что в течение нескольких месяцев Лембергс просил сделать ему бустерную прививку от Covid-19, но так и не получил ее. Позже Лембергс заразился Covid-19, и в результате у него повреждены легкие.

Уже сообщалось, что Лембергс лечился от Covid-19 в Олайнской тюремной больнице.

Как рассказал адвокат, Лембергсу 10 мая сделали прививку от Covid-19 вакциной Johnson&Johnson. Находясь в тюрьме, Лембергс просил обеспечить его бустерной прививкой, но она не была предоставлена и не было получено ответов на его запросы и запросы его защитников по этому поводу, отметил Грудулис.

УМЗ предлагало заключенным Рижской центральной тюрьмы бустерную вакцину Johnson&Johnson, которую критикуют за ее относительно низкую эффективность. Государственный совет по иммунизации рекомендует после прививки Johnson&Johnson ревакцинацию вакцинами Pfizer или Moderna.

Ранее в УМЗ, не комментируя конкретный случай с Лембергсом, объяснили, что вакцина Johnson&Johnson была выбрана как наиболее востребованная среди заключенных, поэтому никаких других вакцин заказано не было.