Лембергс в суде сравнил себя с российским оппозиционером Алексеем Навальным
Foto: LETA

По мнению отстраненного от исполнения обязанностей мэра Вентспилса Айвара Лембергса (Латвии и Вентспилсу), его уголовное дело является сведением политических счетов с оппозиционным политиком, как это произошло с Алексеем Навальным в России, передает LETA.

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Лембергс во время провозглашения приговора попросил небольшой перерыв, во время которого обменялся парой слов со своим сыном Анрийсом, а потом дал комментарий журналистам.

Лембергс указал, что собирается оспорить решение суда, он прогнозирует, что дальнейшие судебные процессы займут ещё десять лет. Кроме того, он планирует оспорить меру пресечения - заключение. Лембергс уверен, что, оспорив решение суда, он сможет вернуть конфискованное имущество.

Оценивая приговор суда, Лембергс сказал, что это нормальный политический процесс сведения счетов с оппозиционным политиком. “Это сценарий Навального - только в Латвии. Поздравляю правосудие и демократию Латвии тем, что ко мне применена мера пресечения заключение”, - заявил Лембергс.

Как уже сообщалось, Рижский окружной суд приговорил к реальному лишению свободы председателя Вентспилсской думы Айвара Лемберга.
Суд приговорил политика к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества и штрафу в размере 20 000 евро. После вынесения приговора осужденного арестуют в зале суда. Приговор можно обжаловать или подать кассационную жалобу в Верховный суд.

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