Лембергс в суде: я стал инвалидом

"Я стал инвалидом", — заявил на заседании суда в четверг бывший мэр Вентспилса и нынешний депутат городской думы Айвар Лембергс. Об этом сообщает портал Lsm.lv.
На заседании, посвященном коррупционным делам, обвиняемому дали последнее слово, что означает, что рассмотрение дела близится к завершению. Лембергс начал речь с разговоров о своем здоровье.
По его словам, он инвалид второй группы и его здоровье в тюрьме существенно ухудшилось. Он считает, что арест был необоснованной мерой пресечение. По его словам, он посещает врачей в Мюнхене и собирается продолжать это делать.
Кроме состояния здоровья, Лембергс говорил о запрете на доступ к материалам уголовного дела и о том, что ему не дали реализовать свое право на защиту, из-за чего суд первой инстанции не был справедливым и объективным. Обвиняется Лембергс в связи с тем, что происходило с 1992 года, но в обвинении упомянуты и события 1980-х годов, поэтому на последнем слове Лембергс рассказывал о своей жизни и о деловых связях, например, с бывшим премьер-министром Иваром Годманисом и про поддержку местного населения на выборах самоуправления.
22 февраля 2021 года длившийся 12 лет суд первой инстанции признал Лембергса виновным во взяточничестве, подделке документов, отмывании денег, служебном подлоге, незаконном участии в имущественных сделках и в сообщении неверных сведений в декларации. Он был приговорен к пяти годам лишения свободы, конфискации имущества, штрафу 20 000 евро и выплате убытков потерпевшим. После решения суда Лембергса арестовали в зале суда, но в феврале прошлого года он вышел под залог 100 000 евро. Он обжаловал решение суда первой инстанции, это же сделали его сын и бизнес-партнер, также обвиняемые в коррупции.
Стоит отметить, что последнее слово Лембергса на суде первой инстанции было длиннее — он высказывался на протяжении четырех заседаний суда и обвинял политиков том, что его дело политически мотивировано.