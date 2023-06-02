Лембергс в суде: я стал инвалидом

"Я стал инвалидом", — заявил на заседании суда в четверг бывший мэр Вентспилса и нынешний депутат городской думы Айвар Лембергс. Об этом сообщает портал Lsm.lv.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На заседании, посвященном коррупционным делам, обвиняемому дали последнее слово, что означает, что рассмотрение дела близится к завершению. Лембергс начал речь с разговоров о своем здоровье.

По его словам, он инвалид второй группы и его здоровье в тюрьме существенно ухудшилось. Он считает, что арест был необоснованной мерой пресечение. По его словам, он посещает врачей в Мюнхене и собирается продолжать это делать.

Кроме состояния здоровья, Лембергс говорил о запрете на доступ к материалам уголовного дела и о том, что ему не дали реализовать свое право на защиту, из-за чего суд первой инстанции не был справедливым и объективным. Обвиняется Лембергс в связи с тем, что происходило с 1992 года, но в обвинении упомянуты и события 1980-х годов, поэтому на последнем слове Лембергс рассказывал о своей жизни и о деловых связях, например, с бывшим премьер-министром Иваром Годманисом и про поддержку местного населения на выборах самоуправления.

22 февраля 2021 года длившийся 12 лет суд первой инстанции признал Лембергса виновным во взяточничестве, подделке документов, отмывании денег, служебном подлоге, незаконном участии в имущественных сделках и в сообщении неверных сведений в декларации. Он был приговорен к пяти годам лишения свободы, конфискации имущества, штрафу 20 000 евро и выплате убытков потерпевшим. После решения суда Лембергса арестовали в зале суда, но в феврале прошлого года он вышел под залог 100 000 евро. Он обжаловал решение суда первой инстанции, это же сделали его сын и бизнес-партнер, также обвиняемые в коррупции.

Стоит отметить, что последнее слово Лембергса на суде первой инстанции было длиннее — он высказывался на протяжении четырех заседаний суда и обвинял политиков том, что его дело политически мотивировано.