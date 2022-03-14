Лембергс, выпущенный из тюрьмы под залог, уехал лечиться в Мюнхен
Foto: LETA

Обвиняемый в коррупции бывший мэр и действующий депутат Вентспилсской думы Айвар Лембергс с разрешения суда отправился на лечение в Мюнхен, сообщает портал rus.lsm.lv со ссылкой на Латвийское радио.

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Некий очевидец заметил Лембергса с женой в аэропорту Мюнхена. Сказанное судом и адвокатом свидетельствует, что Лемберг уехал лечиться.

Судья коллегии Суда по уголовным делам Рижского окружного суда Сандра Амола рассказала Latvijas Radio, что рассмотрение уголовного дела против Лембергса отложено до 22 марта. Причины две — нетрудоспособность резервного судьи и прошение адвоката Марис Грудулиса, представляющего интересы Лембергса, снять с повестки еще несколько заседаний.

Судья отметила, что эта просьба мотивирована тем, что Лембергу нужно получить медицинские услуги в Мюнхене. У коллегии, подчеркнула судья, нет оснований считать, что обвиняемый может не вернуться в Латвию из-за границы.

На вопрос, не может ли в случае Лембергса повториться сценарий обвиняемого в коррупции экс-начальника криминального управления таможни Владимира Вашкевича, который с 11 лет назад с санкции суда уехал на лечение в Австрию и больше не возвращался в Латвию, адвокат ответил отрицательно.

По словам Грудулиса, его клиент вернется в Латвию еще до начала отложенных заседаний.

С самим Лембергсом Латвийскому радио связаться не удалось.

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