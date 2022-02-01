Лембергс заявил отвод составу суда, рассматривающего его дело в апелляционном порядке
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Бывший мэр Вентспилса Айвар Лембергс, обвиняемый в коррупционных преступлениях, во вторник заявил отвод составу апелляционного суда. Причина — экс-мэр считает, что состав Рижского окружного суда находится в зависимости от министра юстиции Яниса Борданса.

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Первое судебное заседание по рассмотрению уголовного дела Лембергса в апелляционном порядке состоялось во вторник в Рижском окружном суде.

Лембергс, заявляя отвод, утверждает, что его давний политический оппонент, министр юстиции Янис Борданс (Новая Консервативная партия) в мае прошлого года делал в прессе заявления о том, что Лембергс виновен по предъявленным ему обвинениям и что суд первой инстанции оправданно применил к нему арест.

Из этого следует, что Борданс знал о судебном решении до того, как оно было оглашено, принимал участие в его подготовке и высказывал свое мнение. Борданс как должностное лицо также имеет широкие возможности влиять на карьеру судей — например, "головокружительную карьеру" сделала судья Ирина Янсоне, под руководством которой суд в прошлом году вынес приговор Лембергсу.

Лембергс считает, что состав Рижского окружного суда, будучи во многом зависимым от Борданса, не может объективно заниматься его делом, не снимет с него арест и не вынесет оправдательный приговор.

Прокурор Айвис Залужинскис считает отвод необоснованным, так как он не содержит фактических доказательств конфликта интересов в суде.

Суд огласит свое решение по заявлению об отводе в среду, 2 февраля.

По данным архива агентства LETA, защита Лембергса неоднократно ходатайствовала в свое время об отводе суда первой инстанции.

Как сообщалось, 22 февраля прошлого года Рижский окружной суд в качестве первой судебной инстанции приговорил тогдашнего председателя Вентспилсской городской думы к пяти годам лишения свободы, конфискации имущества и штрафу в размере 20 000 евро.

Лембергс был арестован в зале суда после оглашения приговора.

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