Лембергса не выбрали мэром Вентспилса

Айвар Лембергс ("Латвии и Вентспилсу") больше не мэр Вентспилса: на голосовании за него были шесть депутатов и шесть депутатов были против.

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В голосовании участвовали 12 депутатов Вентспилсской городской думы, выбранных на недавних выборах. Всего в думе Вентспилса 13 депутатов, включая самого Лембергса. Но Лембергс сейчас находится в тюрьме и в голосовании не участвовал, потому что у него нет доступа к компьютеру. В результате он не был выбран мэром.

Как в интервью "Утренней панораме" утром в четверг объяснил министр охраны среды и регионального развития Артур Том Плешс, если какая-то из городских дум сегодня не сможет договориться о кандидате в мэры, у нее есть еще два месяца, чтобы сделать это.

Выборы в самоуправления прошли в начале июня. Лембергс был председателем Вентспилсской думы с 1994 года.