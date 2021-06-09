Lemon Gym собирается возобновить работу трех тренажерных залов
Foto: LETA

Сеть спортивных клубов Lemon Gym обдумывает открытие трех залов из шести существующих. Все они находятся в Риге, сообщил агентству LETA представитель клуба Евгений Беляков.

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С 15 июня переболевшие коронавирусом и привитые от него смогут посещать спортклубы и бассейны. Lemon Gym собирается открыть три зала.

Однако Белаков выразил надежду, что с учетом снижающейся заболеваемости спортклубы разрешат посещать и невакцинированным. По его словам, эту идею поддерживают Министерство экономики и Министерство образования, но возражает Министерство здравоохранения.

"Спорт необходим всем. Есть и такие люди, которые не могут вакцинироваться, а спорт им необходим для реабилитации и тому подобного", — подчеркнул представитель Lemon Gym.

По его предположением, если открыть Lemon Gym только для вакцинированных, будет потеряно около 90% клиентов. Компания проводила опросы, которые показали, что среди клиентов много тех, что не собирается делать прививку. Кроме того, привиты не все работники залов, и до 15 июня они не успеют это сделать. Он подчеркнул, что компания готова оплачивать для работников регулярные тесты на коронавирус.

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