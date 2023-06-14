Лес сухой как порох: жителей призывают полностью отказаться от использования огня на природе

С продолжением засушливой погоды риск возникновения пожаров в лесах значительно возрастает, поэтому Государственная служба леса (ГСЛ) призывает полностью отказаться от использования огня в лесах. Об этом сообщает LSM.lv.

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В службе напомнили, что с 1 мая ГСЛ установила на всей территории страны пожароопасный период, во время которого жители должны соблюдать определенные запреты и ограничения при нахождении в лесу. Это предусмотрено правилами Кабинета министров "Правила пожарной безопасности", несоблюдение которых может повлечь за собой административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность.

В пожароопасный период жителям запрещено выбрасывать в лесу горящие предметы, ездить на механических транспортных средствах по лесным и болотным дорогам, жечь костры в запрещенных местах, а также осуществлять любую другую деятельность, которая может привести к возникновению пожара. Однако, учитывая особенно высокий уровень пожароопасности, служба призывает полностью отказаться от использования огня в лесу, тем самым обезопасив как лесные насаждения, так и обитающих там животных и другую живность.

"Лес сухой как порох, и каждая маленькая искра может вызвать большой лесной пожар. Мы настоятельно просим жителей оставить дома спички и зажигалки, отправляясь на отдых в лес. Также ни в коем случае не съезжайте с лесных дорог, поскольку на транспортных коллекторах скапливается пыль от почвы, которая может загореться при сильном нагреве. Призываем также не выкидывать горящие предметы, например, окурки в окно движущегося автомобиля, и не оставлять на природе мусор, который может нагреться на солнце и загореться", — подчеркнул заместитель начальника Департамента защиты леса и окружающей среды ГСЛ по вопросам пожарной безопасности в лесу Зигмундс Яункикис.

С начала года уже зарегистрировано и потушено 393 пожара. Общая площадь выгоревшей земли составляет 513 гектаров, 59 гектаров из них — новые насаждения, а 355 гектаров являются особо охраняемыми природными территориями. Несмотря на то, что ситуация в лесах пока находится под контролем, ГСЛ призывает жителей вести себя ответственно.

"К сожалению, по погоде это лето очень похоже на 2018 год, когда в общей сложности в 974 пожарах выгорел 2851 гектар лесных угодий, а пожарные работали непрерывно в течение 30 дней", — заявил Яункикис, подчеркнув, что наиболее распространенной причиной лесных пожаров по-прежнему являются преднамеренные, неосознанные или неосторожные действия людей с огнем.

ГСЛ обеспечивает противопожарную защиту во всех лесах Латвии. В распоряжении службы имеется 40 мощных специализированных автоцистерн для тушения лесных пожаров, которые находятся на пожарных станциях по всей Латвии. Работы по тушению огня выполняют квалифицированные работники службы, используя специально оборудованные внедорожники с устройствами для тушения пожаров, надзор осуществляется с пожарных вышек дежурными и камерами видеонаблюдения.

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Работы по тушению лесных пожаров проводятся в тесном сотрудничестве с Государственной пожарно-спасательной службой. В случае, если возник лесной пожар, необходимо звонить по номеру 112.