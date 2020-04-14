Леса набиты мусором, оставленным желающими "отдохнуть от изоляции" латвийцами

Прогулки по лесу, дюнам и тропам стали на время пандемии единственным доступным для жителей Латвии развлечением, однако из-за этого мусора в подобных местах стало значительно больше, сообщает Rus.Lsm.lv со ссылкой на репортаж Zemgales TV.

Например, свежие горы мусора обнаружены недалеко от границы с Елгавой. "К сожалению, на прошлой неделе мы получили семь сообщений о замусоренных местах: и под Добеле, и под Бауской, и в Стелпе, и у Елгавы. Везде, где были люди, мы нашли отходы", — говорит Хардийc Вербелис, директор Земгальского управления среды Службы окружающей среды.

При этом, согласно нынешнему законодательству, штраф за загрязнение получит владелец земли. Ему также предстоит убирать то, что выбросили другие.

Латвийцы все чаще выбирают природные туристические объекты, гуляют по проложенным маршрутам — и мусора становится больше. Это вредит не только животным и природе в целом, но также вынуждает тратить ресурсы, чтобы от мусора избавиться, отмечает Латвийское радио.

Несмотря на осадки, которые продолжаются уже несколько дней, в латвийских лесах все еще не следует выполнять никаких действий с огнем, чтобы не вызвать пожар, призывает Государственная служба леса (VMD).