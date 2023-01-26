Лесная служба: площадь леса, уничтоженного жуком-короедом, за год увеличилась в несколько раз

В 2022 году площадь насаждений, поврежденных еловым восьмизубым короедом, увеличилась в несколько раз по сравнению с предыдущими годами. Об этом агентству LETA рассказал начальник отдела охраны леса и окружающей среды Департамента управления лесными ресурсами Государственной лесной службы (VMD) Андис Пурс.

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По данным VMD, в 2022 разрешения на санитарную вырубку леса в еловых насаждениях, поврежденных еловым восьмизубым короедом, выдано примерно на 2300 гектаров леса — в предыдущие годы это количество колебалось в пределах 550 — 850 гектаров.

Лесная служба выдает разрешения на санитарную вырубку деревьев после обследования ранее поврежденных насаждений и составления санитарного заключения, объяснил Пурс.

Наиболее масштабные и интенсивные поражения вредителями наблюдаются в Видземе — в Мадонском, Цесисском, Валмиерском, Смилтенском и Гулбенском округах — и в Селии. В 2022 году стремительный рост поврежденных площадей наблюдался также в Рижском районе, а в лесах Курземе ситуация была наиболее спокойной.

Заметно, что частные лесовладельцы и отдельные муниципалитеты стали более активно ухаживать за лесами, чтобы уменьшить распространение короедов, отмечает Пурс. В 2022 году выданные в лесах этих собственников разрешения на санитарную вырубку леса достигли 40% всех поврежденных площадей. Это на 15% больше, чем в 2021 году.

Эксперт отмечает, что 2022 год был благоприятным для развития жуков-короедов, а жаркая погода второй половины лета и теплая осень способствовали агрессивной инвазии жуков второго поколения в ослабленные еловые насаждения. Активность второго поколения короедов ученые наблюдали еще в начале ноября.

Статистика VMD включает только те площади, на которых лесные владельцы подали заявки на ведение хозяйственной деятельности, и где в случае с еловым восьмизубым короедом проводится сплошная или частична санитарная рубка. Национальный мониторинг лесов осуществляет Латвийский государственный лесохозяйственный институт "Силава", который ежеквартально представляет в службу информацию и прогнозы распространения вредителей.

Уже сообщалось, что на территории национального парка Гауя жуки-короеды уничтожают особенно тревожащие объемы лесных насаждений, в том числе наносят ущерб соснам.

"Причина, по которой короеды так размножились именно в национальном парке Гауя, до сих пор не выяснена. Вероятно, это связано с тем, что короеды чаще всего заселяют ели, достигшие или даже превысившие возраст вырубки, а таких лесных насаждений на территории парка до сих пор много", — объяснил Андис Пурс.