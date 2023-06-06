Летний график поездов: появятся дополнительные рейсы в Даугавпилс, Юрмалу и Саулкрасты
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С 11 июня будет действовать летний график движения пассажирских поездов. Будут дополнительные рейсы в сторону Юрмалы и Саулкрасты, а также изменения движения в Даугавпилсском направлении, сообщает Pasažieru vilciens.

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Маршрут вечернего поезда Рига-Крустпилс будет продлен до Даугавпилса, поезд будет отходить из Риги в 21:01. С 12 июня появится также дополнительный поезд Даугавпилс-Рига. Он будет отходить в 3:25 и прибывать в Ригу в 7:00.

Поезд Ливани-Рига, который ходил в воскресенье вечером, отменен до 3 сентября.

Поезда из Сигулды в Ригу (19:38) и из Риги в Сигулду (20:16), которые ходили только по рабочим дням, теперь будут ходить и по воскресеньям.

Будут изменения в графике поездов и на Елгавской железнодорожной линии — они связаны с работами по модернизации инфраструктуры и строительством новых платформ.

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