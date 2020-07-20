Летний листопад: соль, сушь и теснота губят рижские деревья

Листопад в середине лета в последние годы стал в Риге привычным явлением. Кроны растущих вдоль дорог деревьев становятся коричневыми, засыхают и роняют листья. Исследователи университета им. П. Страдиня разбирались, в чем дело, сообщает rus.LSM.lv.

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Специалисты по уходу за деревьями — арбористы — говорят, что причин летнего листопада и многих других проблем с деревьями много: изменения климата, жаркое лето и весна, скудные осадки. В последние годы все реже достигается сезонная норма осадков, а вода деревьям нужна не только весной и летом, но и осенью, говорит арборист Дайга Стреле.

"Осенью все деревья нужно хорошенько полить, тогда они лучше перезимуют и весной будут полны сил", — говорит Стреле. По ее словам, хуже всего обстоят дела с обычной липой и каштаном, которые растут вдоль дорог. Из-за нехватки влаги нарушается процесс фотосинтеза и снабжения питательными веществами.

Листья опадают и потому, что деревьям просто негде расти, в городе им мало места. Арбористы говорят, что в столице деревьям обычно выделяют два кубометра земли, а этого недостаточно для нормального роста и развития. Например, для популярной в Риге голландской липы нужны порядка 20 кубометров почвы.

В Департаменте жилья и среды Рижской думы другое мнение — каштанам и липам вредят различные насекомые, но так как урон невелик, с ними никто не борется. Тем временем арбористы отмечают: вредители и грибки поражают именно слабые деревья.

Арборист Гвидо Лебургс отмечает, что здоровью деревьев вредит нехватка микроорганизмов в почве, слишком высокий уровень рН и недостаток азота. А еще насаждения губит антигололедная смесь с содержанием соли, которой зимой обрабатывают проезжую часть и тротуары.

Ежегодно на столичные улицы высыпают в среднем 12 тонн мокрой соли, в результате чего вырубают от 200 до 500 деревьев. Высокое содержание соли в почве, поясняет Стреле, мешает процессу впитывания воды, и дерево начинает постепенно засыхать. Соль обжигает стволы и ветки, приводит к деформации коры.

Альтернативные материалы стоят дорого, но даже если бы город мог их себе позволить — например, гранитные камушки — с таким антигололедным материалом не справится ливневая канализация. В Дании и Швеции ливневка оборудована специальными защитными решетками, благодаря чему камни весной можно собрать и использовать повторно. Если такую технологию применить сейчас, Рига превратится в Венецию, отмечают в Департаменте сообщения Рижской думы.