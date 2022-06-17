Летняя волна Covid-19? Снова растет количество случаев коронавируса

Пандемия все еще продолжается, и, к сожалению, заболеваемость за последний месяц выросла, сказала газете в интервью газете Diena представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Илзе Арая.

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В последние дни среди тестов выявлено 12,1% положительных результатов, а 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения выросла до 133,3 случая, что является достаточно высоким показателем.

Как отмечает Арая, заболеваемость растет не только в Латвии, но и по всей Европе и миру, и это связано с рядом факторов — в первую очередь с появлением новых подвидов омикрон-штамма коронавируса. Свою роль сыграла и отмена ограничений, что способствует большему скоплению людей, в том числе в помещениях, а также начало активного сезона путешествий.

Также следует учитывать то, что после пройденной в конце прошлого года вакцинации или перенесенного заболевания прошло полгода, то есть иммунитет людей ослабевает. Хорошей новостью является то, что из заболевших только очень небольшой части необходимо лечение в больницах, показатели смертности очень низкие.

Тем не менее представитель SPKC советует людям из групп риска, особенно пожилым, хотя это и не является обязательным требованием, пользоваться в помещениях и общественном транспорте масками для лица. Принимая во внимание небольшую долю госпитализированных, в настоящее время ни в Латвии, ни в других странах Европы на повестке дня не стоит вопрос о введении ограничений или возвращении к обязательному ношению масок.

В SPKC пока не прогнозируют, каким будет распространение Covid-19 осенью, но подготовлено несколько возможных сценариев.