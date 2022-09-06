Лето 2022 года в Латвии — третье самое теплое лето за всю историю наблюдений

Лето этого года со средней температурой воздуха +18,1 градуса вместе с летом 2018 года стало третьим самым теплым за всю историю наблюдений. Об этом свидетельствует информация, предоставленная Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Самое жаркое лето в Латвии зафиксировано в 2010 и 2021 годах, когда средняя температура воздуха по стране достигала +18,4 и +18,8 градусов соответственно.

Как отмечают эксперты, семь из десяти самых жарких лет с момента ведения метеонаблюдений зафиксированы в XXI веке.

На всех станциях метеонаблюдения средняя температура воздуха за предыдущие три месяца оказалась на 1,2-1,9 градуса выше нормы.

И хотя в начале и середине июня были дни, когда температура воздуха опускалась ниже климатической нормы, средняя температура воздуха за месяц составила +16,9 градуса или на 1,7 градуса выше нормы, что сделало июнь этого года, вместе с 1995 годом, восьмым самым теплым июнем за всю историю наблюдений — с 1924 года.

3 июня 2022 года в Даугавпилсе была зафиксирована самая низкая этим летом температура воздуха — +4,3 градуса выше нуля. При этом в конце июня стояла такая жара, что за это время было побито 48 рекордов максимальной суточной температуры воздуха.

В июле было зафиксировано 11 новых рекордов жары и 9 рекордов холода. Средняя температура воздуха в этом месяце составила +17,6 градуса, что на две десятых градуса ниже нормы.

Как отмечают синоптики, обычно самым теплым летним месяцем является июль, однако этим летом таким выдался август, когда средняя температура воздуха достигала +19,8 градусов.

В последний месяц лета было установлено 125 дневных рекордов максимальной температуры воздуха, а август этого года стал вторым самым жарким с момента метеонаблюдения, уступив только 1939 году, когда средняя августовская температура воздуха в Латвии была на 0,4 градуса выше.

Общее количество осадков, выпавших в Латвии этим летом, в среднем составило 228,7 мм или 103% годовой нормы, а проливные дожди чередовались с периодами засухи.