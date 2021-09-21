"Лето потеряно, Сейм допустил грубую ошибку". Борданс высказался об обязательной вакцинации от Covid-19

Из-за того, что Сейм приостановил законопроект о более широких мерах вакцинации от Covid-19, прошедшее лето "потеряно", и с приближением зимы общество движется в сторону роста заболеваемости, заявил на заседании правительства министр юстиции Янис Борданс.

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По словам министра, необходимо признать, что Сейм "очень грубо и опасно" ошибся, приостановив законопроект об обязательной вакцинации ряда групп населения.

Лето оказалось потеряно для наращивания темпов вакцинации, и зимой страну вновь ждет рост заболеваемости, несмотря на то, что в настоящее время вакцины свободно доступны, заявил Борданс.

Он выразил надежду на то, что часть людей, поддавшихся на "пропаганду и гипноз", услышав о смертях инфицированных Covid-19, в том числе молодых людей, передумают и пойдут на прививку.