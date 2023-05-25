Лето в Латвии может быть сухим и жарким. В 21 веке лето уже жарче, чем в предыдущем столетии

Актуальные данные прогнозов погоды показывают высокую вероятность того, что в этом году в Латвии ожидается жаркое лето с небольшим количеством осадков, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Синоптики напоминают, что предсказать погоду в Европе на несколько месяцев вперед сложно. В других странах мира, например в тропических регионах, проведенные на сегодняшний день исследования и известные закономерности позволяют составлять сезонные прогнозы с большей надежностью, чем в Европе.

Первый месяц лета — июнь — обычно ожидается с температурой воздуха выше нормы. Высока вероятность того, что будут жаркие дни, особенно во второй половине месяца. Однако и в остальные дни месяца будет, вероятно, тепло: синоптики не обозначили периоды, когда прохладные воздушные массы могли бы преобладать над теплыми и температура воздуха была бы значительно ниже обычной.

В июне ожидается повышение атмосферного давления в северных регионах Европы, при этом циклоническая активность будет чаще затрагивать западные и центральные регионы Европы, а также Средиземноморский регион.

В июне в Латвии часто прогнозируют восточный ветер, который принесет с собой теплые или даже жаркие и относительно сухие воздушные массы. Осадков в июне ожидается меньше нормы.

Учитывая, что дождей и в мае было мало, есть риск значительного усиления засухи в первый месяц лета.

Сейчас наибольшая засуха наблюдается в западной и центральной частях страны, особенно в Земгале. Лучше ситуация в Латгалии, Селии и восточной Видземе.

В лесах, в некоторых частях Земгале и Видземе продолжает возрастать пожароопасность, поэтому действует предупреждение оранжевого уровня.

Предыдущее засушливое лето в Латвии было в 2018 году. Лето 2015 года является самым засушливым в этом столетии, однако в прошлом веке было девять лет с еще более сухой погодой в летние месяцы.

За 99-летнюю историю метеорологических наблюдений, данные по которым собраны в архивах Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, семь из десяти самых жарких лет пришлись уже на 21 век. Лето 2021 года было самым жарким, за ним последовал 2010 год, а в прошлом году было третье самое жаркое лето.