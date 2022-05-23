Летом Кучинскису придется покинуть пост главы Комиссии Сейма по нацбезопасности

Когда будет завершен процесс выхода Латвийской Зеленой партии из Союза "зеленых" и крестьян (СЗК), то соответственно, парламентскую фракцию СЗК покинут и депутаты, представляющие "зеленых" — Эдгар Таварс, Раймонд Бергманис, а также экс-премьер Марис Кучинскис. Это означает, что Кучинскису придется оставить и пост председателя Комиссии Сейма по нацбезопасности, сообщил в программе Spried ar Delfi Арманд Краузе, лидер Латвийского Крестьянского союза, остающегося в составе СЗК.

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Как уже сообщалось, за несколько месяцев до выборов в 14-й Сейм, которые пройдут 1 октября этого года, произошел фактический раскол оппозиционного СЗК. Стартовать на выборах отдельно от СЗК решили Латвийская Зеленая партия и Лиепайская партия. В мае стало известно о создании на базе общества предпринимателя Улдиса Пиленса новой политической платформы со стартовым названем Латвийский объединенный список. В новый политический блок вошли Латвийская Зеленая партия, Лиепайская партия и Латвийское объединение регионов.

Вслед за расколом СЗК последует и раскол одноименной парламентской фракции, что не столь принципально: 13-му Сейму осталось работать чуть более четырех месяцев, из которых два придутся на каникулы. Де-факто депутаты, представляющие Латвийскую Зеленую партию уже существуют отдельно, однако процесс "развода" юридически не завершен. На заседании фракции решено, что депутаты работают вместе столь долго, сколько протянется юридический процесс, сказал Краузе. Он прогнозирует, что депутаты от Латвийской Зеленой партии выйдут из состава фракции в июне.

Речь идет о том, что независимыми депутатами станут трое — Эдгар Таварс, Раймонд Бергманис и Марис Кучинскис. В случае с Кучинскисом это означает, что он более не может быть членом и главой Комиссии Сейма по национальной безопасности. Это связано с тем, что согласно решению Сейма в этой комиссии представлено по одному депутату из каждой фракции. Независимые депутаты в комиссии не представлены.

Полную запись программы можно посмотреть здесь.