Летом начнется ремонт на рижской улице А.Чака: на тротуарах появится брусчатка, велополоса не планируется

Департамент сообщения Рижской думы объявил конкурс на ремонт дорожного покрытия на улице Александра Чака. Проект не подразумевает создание на улице велополосы, сообщает агентство LETA.

Планируется обновить асфальтовое покрытие на участке ул.Марияс и ул.А.Чака от перекрестка с ул.Меркеля до перекрестка с ул.Пернавас. Подрядчики могут подавать заявки на тендер до 6 мая.

Как рассказала представитель департамента сообщения РД Илзе Диманте, создание велоинфраструктуры во время обновления дорожного покрытия не планируется, поскольку для велополосы пришлось бы делать перестройку улицы уменьшать ширину тротуара.

"Это будет только обновление дорожного покрытия. Если реконструировать улицу полностью, то это обошлось бы гораздо дороже, возможно на десятки миллионов евро, поскольку потребовалось бы перестраивать все инженерно-технические сети", - сказала Диманте.

После возобновления дорожного покрытия на улице будут проведены работы по благоустройству. Будут установлены стойки для велосипедов, скамейки, появятся зеленые зоны, но это произойдёт только в 2021 году. Например, планируется посадить деревья между полосами на ул. А.Чака на участке от ул. Эрглю до ул. Пернавас.

В ходе работ планируется обновить асфальтобетонное покрытие проезжей части улицы. На тротуарах вместо асфальта появится брусчатка.

Ремонтные работы планируется начать летом и завершить до конца октября 2020 года.