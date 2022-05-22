Летом снизят уровень воды в водохранилищах Рижской и Плявиньской ГЭС

Летом этого года на водохранилищах Плявиньской и Рижской ГЭС планируется долгосрочное снижение уровня воды для проведения ремонтных работ гидротехнических сооружений, сообщает пресс-служба AS Latvenergo.

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Заботясь о безопасности гидротехнических сооружений гидроэлектростанций Даугавы, предприятие Latvenergo летом проведет ремонт и техническое обслуживание зданий Рижской и Плявиньской гидроэлектростанций, тем самым, понизив уровень воды ниже нормы.

С 14 июля по 28 августа во время ремонтных работ на Плявиньской ГЭС будет произведено плановое снижение уровня воды, его поддержание будет на отметке от 67,5 м до 69,14 м LAS 2000.5, что на 1,64 метра ниже допустимого минимального уровня воды при суточной эксплуатации ГЭС. За это время будут восстановлены бетонные поверхности верхних обводных опор и подпорных стенок Плявиньской ГЭС.

Основные восстановительные работы в зоне изменения уровня воды — обновление поврежденного бетона и арматуры. очистка, антикоррозийная обработка, установка дополнительного армирования и бетонирование.

Во время понижения уровня воды Плявиньской ГЭС на 98-м километре трассы А6 Рига — Даугавпилс — Краслава - граница Беларуси (КПП Патерниеки) госкомпания "Latvijas Valsts ceļi" планирует работы по укреплению и восстановлению насыпи моста через реку Персес.

С 1 по 30 августа AS "Latvenergo" во время ремонтных работ на Рижской ГЭС будет плановое снижение уровня воды до 16,25-16,45 метров LAS 2000.5, что на 0,90 метра ниже допустимого минимального уровня воды при суточной эксплуатации ГЭС. Основные работы в зоне изменения уровня воды — детальное обследование железобетонных поверхностей, восстановление поврежденного бетона, очистка арматуры, антикоррозийная обработка, дополнительный монтаж арматуры и бетонирование.

Снижение уровня воды в водохранилищах будет происходить постепенно в соответствии с регламентом Госэкослужбы. АО Latvenergo проинформировало самоуправления в зоне влияния, пригласив их также проинформировать жителей и компаний о предстоящем летом понижении уровня воды на Плявиньской ГЭС и Рижской ГЭС.

Технология усиления гидротехнических сооружений специфична: в период между весенним половодьем и осенью уровень воды в Даугаве - самый низкий, поэтому именно в это время года можно проводить ремонтные работы высокого качества. При современных технологиях работы по бетонированию можно выполнять также зимой, но в этом случае стоимость проекта значительно возрастет.

Уровень водохранилищ ГЭС на Даугаве регулярно понижается как для осмотра, так и для ремонта работ с момента постройки каждой ГЭС. Latvenergo AS отвечает за безопасную эксплуатацию гидроэлектростанций Даугавы и безопасность гидротехнических сооружений.