Летом улица Тербатас может опять стать пешеходной: в феврале пройдет дискуссия

В феврале запланирована дискуссия на тему того, делать ли улицу Тербатас летом снова пешеходной, сообщает пресс-служба Рижской думы.

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Комитет по развитию города Рижской думы ознакомилась с результатами эксперимента, в ходе которого улица Тербатас на время стала пешеходной.

"Прошлое лето показало, что превращение Тербатас в улицу для пешеходов вызвало положительные эмоции у жителей. В феврале будем дискутировать о том, что этим летом будет сделано для пешеходов, в том числе о том, как будет выглядеть улица Тербатас", — рассказала председатель комитета Инесе Андресоне ("Новое Единство").

В 2020 году самоуправление первый раз испытала идею "летней улицы". С 17 июля до 16 августа по участку улицы Тербатас от улицы Элизабетес до Видземского рынка было запрещено движение автотранспорта. По ней ездили велосипедисты и ходили пешеходы, а также велась уличная торговля и проходили мероприятия.

Чтобы проанализировать результаты эксперимента, были собраны социологические, статистические и эмпирические данные. Опрошенные жители говорили о приятной атмосфере, дополнительных вариантах отдыха и более зеленом центре, а также новом месте для социализации. Предприниматели отметили приток туристов и возможность заработать. В то же время говорилось и о том, что перекрытая улица усложнила движение на дорогах Риги, а также о том, что сама по себе улица Тербатас не предназначена для пешеходов.