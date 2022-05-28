Летом в Риге можно будет бесплатно заниматься спортом
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С 30 мая по 2 сентября в Риге под руководством сертифицированных тренеров будут проходить бесплатные спортивные тренировки, сообщили в Рижской думе. Занятия будут проводиться на улице, участвовать может любой желающий вне зависимости от возраста, пола и физической подготовки.

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Бесплатные тренировки будут проходить в 20 районах: Агенскалнсе, Болдерае, в центре, Даугавгриве, Гризинькалнсе, Ильгюциемсе, Иманте, на Югле, в Кенгарагсе, Московском форштадте, Межапарке, Межциемсе, Плявниеки, Пурвциемсе, Саркандаугаве, Тейке, Вецмилгрависе, Зиепниеккалнсе и Золитуде.

Продолжительность занятий — 60 минут. Тренировка включает разминку, активную часть и заминку. Одежду и обувь необходимо выбирать в соответствии с погодными условиями, с собой желательно иметь питьевую воду.

Информация о месте проведения и графике занятий доступна в профиле Sporto visa Rīga в социальных сетях и по ссылке www.sports.riga.lv. Информацию можно получить также по телефону 29467859.

Занятия проходят при финансовой поддержке Рижской думы в сотрудничестве с обществом "Для здоровья и развития".

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