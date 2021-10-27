Левитс: 15 ноября правительство должно отменить локдаун для вакцинированных
Foto: Valsts prezidenta kanceleja

Правительству нужно придерживаться строгого курса. У тех, кто вел себя ответственно, должны быть перспективы – 15 ноября, как и обещалось, локдаун нужно отменить, а детям разрешить вернуться в школы. Для невакцинированных строгие ограничения необходимо оставить. Президент Эгилс Левитс опубликовал свое мнение о борьбе с Covid-19 в Латвии.

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"Кризис Covid-19 — угроза не только для здоровья и жизней людей, этот кризис опасно разделяет наше общество. И разделяет не только в вопросе вакцинации, но и почти при каждом решении, принятом для борьбы с пандемией", — пишет президент.

По словам Левитса, от вируса и его самых ужасных последствий, как одного человека, так и общество в целом, эффективней всего защищает именно вакцинация. Президент напомнил, что вакцинированные гораздо реже заражаются, реже болеют тяжело, реже распространяют инфекцию, реже попадают в больницу и умирают от Covid-19 также реже.

Он добавил, что политика государства — это последовательное ограничение распространения инфекции, что означает – способствовать вакцинации, ограничивать контакты среди всех жителей и увеличивать мощность больниц.

По словам Левитса, это хорошая и правильная политика, и ее нужно поддерживать. "Можно спорить о деталях, но позволим это делать специалистам. Сейчас каждый ответственный человек, который заботится о себе, о своих близких и об обществе, должен поддерживать эту политику", — заявил президент.

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