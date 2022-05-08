Левитс: 1945 год принес освобождение многим народам Европы, но не Балтии

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что 8 мая 1945 года принесло освобождение многим европейским народам, но не странам Балтии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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8 мая состоялось торжественное возложение венков на Рижском братском кладбище в ознаменование дня памяти падения нацизма и окончания Второй мировой войны. Помимо Левитса в церемонии приняли участие председатель Сейма Инара Мурниеце и премьер-министр Кришьянис Кариньш.

На церемонии возложения венков Левитс подчеркнул, что 8 мая 1945 года принесло освобождение многим народам Европы – Норвегии, Дании, Нидерландам, Бельгии и другим, но не Латвии, Эстонии, Литве, поскольку один оккупационный режим в Прибалтике сменился другим.

"8 мая 1945 года весь мир подумал: "Никогда больше!" Но теперь мы видим, что это обещание не выполнено. Именно поэтому мы должны быть с Украиной, чтобы не допустить победы агрессора", — заявил президент Латвии после церемонии.

Позже спикер Сейма Мурниеце приняла участие в мероприятии на кладбище в Лестене. Депутаты парламента и другие высшие должностные лица государства в этот день тоже участвовали в различных мероприятиях, посвященных Дню разгрома нацизма и памяти жертв Второй мировой войны.