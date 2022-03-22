Левитс: 9 мая - праздник государства-агрессора
Foto: EPA/Scanpix/LETA

9 мая — праздник страны-агрессора России, а не праздник Латвии, заявил президент Эгил Левитс в твиттере.

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По мнению Левитса, празднование 9 мая будет означать поддержку международного преступления, а это недопустимо.

Левитс напоминает, что в Латвии, как и во всей Европе, память жертв Второй мировой войны чтят 8 мая.

Как сообщалось, мэр Риги Мартиньш Стакис призвал исполнительного директора самоуправления не согласовывать ежегодное мероприятие 9 мая у памятника советским воинам в Пардаугаве.

Стакис призвал организаторов мероприятия даже не приходить в самоуправление для подачи заявки. Даже если дума не запретит его, торговля, звукоусилительная аппаратура и салют будут запрещены.

По словам Стакиса, теперь мероприятие 9 мая следует расценивать как "празднование смерти".

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