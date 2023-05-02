Левитс аккредитовал нового посла Украины в Латвии
Foto: LETA

Президент Эгил Левитс сегодня в Рижском замке аккредитовал нового посла Украины в Латвии Анатолия Куцевола, сообщили в канцелярии президента.

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Президент Украины Владимир Зеленский в прошлом году назначил нового посла в Латвии. Ранее Куцевол занимал должность заместителя госсекретаря Кабинета министров Украины.

Куцевол сменит на посту предыдущего посла Александра Мищенко, который занимал этот пост с 2019 года.

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