Левитс аккредитовал нового посла Украины в Латвии

Президент Эгил Левитс сегодня в Рижском замке аккредитовал нового посла Украины в Латвии Анатолия Куцевола, сообщили в канцелярии президента.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский в прошлом году назначил нового посла в Латвии. Ранее Куцевол занимал должность заместителя госсекретаря Кабинета министров Украины.

Куцевол сменит на посту предыдущего посла Александра Мищенко, который занимал этот пост с 2019 года.