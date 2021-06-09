Левитс был готов распустить Сейм из-за Вараклян
Foto: LETA

В случае, если бы Сейм проигнорировал решение Суда Сатверсме по иску о принадлежности Вараклян к Видземе, а не Латгале, президент Латвии Эгил Левитс собирался распустить Сейм. Об этом он рассказал в интервью Латвийскому телевидению.

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Конституционный суд признал присоединение Вараклянского края к Резекненскому в рамках административно-территориальной реформы не соответствующим основному закону страны. Местные жители хотели либо остаться независимым самоуправлением, либо присоединиться к Мадонскому краю. Несмотря на это, большинство депутатов Сейма все-таки были за то, чтобы присоединить Варакляны к Латгале. После вмешательства президента парламент в качестве компромисса принял в окончательном чтении поправки к закону, гласящие, что Вараклянский край пока останется отдельным самоуправлением.

Левитс в интервью признал: он допускал возможность инициировать роспуск Сейма, поскольку президент выполняет обязанности стража Конституции и не может подписать закон, который ей противоречит.

Если президент инициирует роспуск Сейма, после этого должно состояться всенародное голосование по этому вопросу. Если больше половины избирателей выскажется за, нужно проводить новые выборы.

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