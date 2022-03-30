Левитс: чтобы боевые действия прекратились, страны НАТО должны увеличить военную поддержку Украины

Чтобы добиться прекращения боевых действий на Украине, члены НАТО должны увеличить ее военную поддержку, заявил президент Эгил Левитс сегодня после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.

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По словам президента, НАТО готова ответить на вторжение России в Украину по двум направлениям: усиление военного потенциала Украины и укрепление восточного фланга НАТО.

Президент отметил, что НАТО приняла решение увеличить количество многонациональных боевых групп с четырех до восьми. Одна из этих групп дислоцирована в Адажи, а четыре новые многонациональные боевые группы будут созданы в Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии для прикрытия всего восточного фланга НАТО.

По словам Левитса, Латвия будет активно участвовать в разработке новой концепции НАТО и координировать свою позицию с другими странами-единомышленниками в альянсе.

Хотя НАТО как организация не участвует в российском конфликте, члены НАТО приняли решение значительно увеличить военную помощь Украине. По мнению Левитса, сигналы о результатах переговоров между Россией и Украиной показывают, что Украина благодаря мотивации своего народа защищать свою родину и страну смогла устоять. Это также доказывает, что помощь НАТО Украине была эффективной и должна продолжаться.

"Латвия, Эстония и Литва как относительно небольшие члены НАТО оказали очень значительную военную помощь Украине. Более крупные члены НАТО предоставили больше. Но мы все в альянсе считаем, что военную помощь необходимо увеличить. Это ключ к тому, чтобы добиться прекращения боевых действий", — сказал президент.