Левитс: чтобы боевые действия прекратились, страны НАТО должны увеличить военную поддержку Украины
Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

Чтобы добиться прекращения боевых действий на Украине, члены НАТО должны увеличить ее военную поддержку, заявил президент Эгил Левитс сегодня после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.

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По словам президента, НАТО готова ответить на вторжение России в Украину по двум направлениям: усиление военного потенциала Украины и укрепление восточного фланга НАТО.

Президент отметил, что НАТО приняла решение увеличить количество многонациональных боевых групп с четырех до восьми. Одна из этих групп дислоцирована в Адажи, а четыре новые многонациональные боевые группы будут созданы в Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии для прикрытия всего восточного фланга НАТО.

По словам Левитса, Латвия будет активно участвовать в разработке новой концепции НАТО и координировать свою позицию с другими странами-единомышленниками в альянсе.

Хотя НАТО как организация не участвует в российском конфликте, члены НАТО приняли решение значительно увеличить военную помощь Украине. По мнению Левитса, сигналы о результатах переговоров между Россией и Украиной показывают, что Украина благодаря мотивации своего народа защищать свою родину и страну смогла устоять. Это также доказывает, что помощь НАТО Украине была эффективной и должна продолжаться.

"Латвия, Эстония и Литва как относительно небольшие члены НАТО оказали очень значительную военную помощь Украине. Более крупные члены НАТО предоставили больше. Но мы все в альянсе считаем, что военную помощь необходимо увеличить. Это ключ к тому, чтобы добиться прекращения боевых действий", — сказал президент.

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