Левитс: декларация о восстановлении независимости Латвии возродила латвийскую государственность

С провозглашением декларации о восстановлении независимости Латвии 33 года назад возродилась государственность Латвии, сказал президент Эгил Левитс, выступая в Алуксне на военном параде, посвященном 33-й годовщине восстановления независимости Латвии.

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"Мы боролись и вернули независимость, отнятую чужой властью, и наш народ снова стал правителем своей земли", — сказал президент.

Обращаясь к Национальным вооруженным силам Латвии, пограничникам, полицейским, пожарным и спасателям, а также яунсаргам и учащимся профессиональной средней школы им. полковника Оскара Калпакса, Левитс сказал: "Вместе вы защищаете безопасность и покой граждан Латвии, вместе вы защищаете свободу и независимость нашей страны — это благородная и священная задача. Это ответственная миссия, которую вы с честью выполняете".

Президент подчеркнул: вторжение России в Украину показало, что даже в Европе XXI века приходится защищать свою землю военными средствами. Верные стране и хорошо подготовленные вооруженные силы, поддерживаемые внутренними службами и всем обществом, являются основой нашей обороны.

При этом президент отметил, что Латвия уже 19 лет является членом НАТО, и союзники неоднократно подтверждали, что каждый сантиметр территории любого государства-члена альянса находится под защитой. Поддержка союзников увеличилась и продолжит увеличиваться, и "Латвия может чувствовать себя в безопасности", — сказал президент.

Сегодня национальное самосознание общества, патриотический дух и мотивация вооруженных сил играют не менее, а то и более значительную роль, чем современная военная техника, а солдаты — это не только высококвалифицированные профессионалы, но и ответственные граждане Латвии, выполняющие особую задачу: не только на поле боя, но и в повседневной жизни, каждый день, 24 часа в сутки, стоять на защите Латвийского государства, сказал президент.

"Латвия сильна патриотизмом и любовью своих граждан к своей стране. Единство всех нас — мощная сила", — сказал Левитс в конце своего выступления.

В параде также приняли участие солдаты сил НАТО в Латвии. Военнослужащие других стран НАТО ответили на приветствие президента на латышском языке.