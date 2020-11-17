Левитс: до Рождества стоило бы ввести более жесткие ограничения
Foto: LETA

Сейчас стоило бы ввести более жесткие ограничения в связи с пандемией, чтобы к Рождеству можно было их ослабить. Таким мнением в интервью телеканалу TV3 поделился президент Латвии Эгил Левитс.

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По его мнению, весной правительство Латвии оперативно среагировало на пандемию, и успехи в борьбе с распространением болезни были хорошими. Летом контроль ослаб — особенно в отношении путешествий — и осенью мы получили результат.

Впрочем, считает Левитс, в последние недели правительство снова среагировало адекватно.

Президент выразил надежду, что ко второй половине года пандемия закончится и останется только в воспоминаниях — "во всей саге Covid-19" наконец-то появились хорошие новости, то есть надежда на вакцины. А пока что, считает Левитс, главная проблема — это ограничение личных контактов между людьми.

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Коронавирус Эгил Левитс
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