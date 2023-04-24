Левитс: до Вильнюсского саммита необходимо достичь прогресса в решении НАТО об укреплении восточного фланга

До саммита НАТО в Вильнюсе необходимо достичь прогресса в решении альянса об укреплении восточного фланга, заявил журналистам президент Латвии Эгил Левитс после встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом, который прибыл в Ригу с государственным визитом.

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Левитс отметил, что вступление Финляндии в НАТО стало важным шагом в укреплении региона и всего альянса. Финляндия полностью изменила свою позицию, став из нейтральной страны членом НАТО. Президент Латвии выразил уверенность в том, что Швеция также скоро вступит в альянс.

Латвия и Эстония также поддерживают перспективу вступления Украины в НАТО, и недавнее заявление генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга о том, что Украине место в НАТО, можно только приветствовать, сказал Левитс.

По мнению президента Латвии, на саммите НАТО в Вильнюсе необходимо добиться конкретного и измеримого прогресса — уже недостаточно говорить о том, что двери НАТО открыты, а необходима конкретная дорожная карта по вступлению Украины в альянс.

Левитс подчеркнул, что Эстония и Латвия должны продолжать работу по повышению своей безопасности. В Латвии ведется работа над тем, чтобы увеличить расходы на оборону до 2,5% от валового внутреннего продукта (ВВП) к 2025 году, а к 2027 году — до 3% от ВВП. Левитс приветствовал заявление нового правительства Эстонии о том, что оно также увеличит расходы на оборону до 3% от ВВП.

Карис, говоря о предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе, подчеркнул, что Эстония, как и Латвия, ожидает саммита с такой же позицией — применения общей оборонной политики, увеличения расходов на оборону и дорожной карты для вступления Украины в альянс.

"Эстония и Латвия безоговорочно поддерживают Украину и вместе выступают за то, чтобы роль России в ООН была ограничена, санкции стали более эффективными, а российские преступники предстали перед судом", — заявил президент Эстонии.

Со своей стороны Левитс подчеркнул, что основой безопасности и экономического роста стран является укрепление инфраструктуры, поэтому во время переговоров обсуждались совместные проекты стран Балтии и скорейшая реализация проекта железнодорожной магистрали "Rail Baltica". Также, по словам Левитса, важны вопросы энергетической безопасности и независимости, совместные проекты Латвии и Эстонии в сфере возобновляемой энергии, такие как ветряная электростанция "Elwind".