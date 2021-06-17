Левитс допускает, что в Латвии могла бы быть смешанная избирательная система

Президент Эгилс Левитс в интервью "Delfi TV с Янисом Домбурсом" сказал, что Латвии стоит рассмотреть возможности изменения избирательной системы. Однако сам он такую инициативу выдвигать не будет, поскольку не уверен, что эта идея получит поддержку большинства.

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Эгилc Левитс допускает, что Латвии, возможно, следовало бы половину депутатов Сейма избирать по партийным спискам, а половину — в одномандатных округах, когда избиратели голосуют за конкретного кандидата. Президент Латвии отметил, что, возможно, Латвии следовало бы изучить опыт соседней Литвы, где действует именно смешанная — пропорционально-мажоритарная — система.

В Латвии и на выборах Сейма, и на выборах всех самоуправлений действуют пропорциональная система в чистом виде: все 100% депутатов избираются по партийным спискам. Система, при которой депутаты избираются по одномандатным округам — то есть, страна "нарезается" на округа, в которых конкурируют не списки, а конкретные кандидаты в депутаты — называется мажоритарной.

Рекордно низкая явка на последних выборах в самоуправления — 34% — вызвала дискуссию о том, каким образом повысить интерес граждан к участию в политической жизни страны.