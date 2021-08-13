Левитс допускает установление переходного периода в законе об обязательной вакцинации

Президент Латвии Эгилс Левитс поддерживает рассматриваемый Сеймом законопроект, который предусматривает введение условий обязательной вакцинации от Covid-19 для ряда профессий, одновременно допуская, что может потребоваться переходный период.

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После встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство") Эгилс Левитс заявил, что задача и обязанность государства — победить пандемию. Президент считает, что это основная цель, и одним из главных мероприятий должно быть расширение охвата вакцинации, чтобы как можно больше людей привились.

По мнению Левитса, действия правительства отвечают тем же самым принципам и тем же самым целям, что и в других странах ЕС. Поэтому закон о вакцинации от Covid-19 нужно принимать, однако, не исключено, что можно было бы говорить о каких-то переходных периодах, которые в определенных ситуациях можно было бы продлить. Но основная цель — расширение охвата вакцинации — должна быть достигнута.

"Это общая задача как государственности, так и государства, так и общества — ограничить пандемию и обеспечить, чтобы от нее не пострадали ни экономика, ни люди", — сказал Левитс.

Говоря о вакцинации от Covid-19, президент призвал жителей вспомнить, что мы не враги друг другу и не нужно делиться на тех, кто поддерживает и не поддерживает прививки. По его словам, борьба идет с одним врагом — опасным вирусом, который продолжает мутировать в различные подвиды, становясь все более опасным для здовья и жизни людей.

Премьер-министр Кариньш указал на то через пару недель деятельность могут возобновить учебные заведения. Премьер подчеркнул, что правительство делает и будет делать все, чтобы занятия проходили очно на протяжении всего учебного года, чтобы школьники могли получить лучшее образование.

"Нам нужно создать в школах безопасную среду. У остальных, тех, кто уже не школьник, есть обязанность думать не только о себе, но и о своих соседях, родных, друзьях, и мы можем защитить себя и своих детей, сделать так, чтобы молодежь училась в школах, а старшее поколение не болело и не попадало в больницы", — сказал Кариньш.

Премьер-министр считает, что ничего не изменилось и вирус остается потенциально смертельным. Он подчеркнул, что жители знают, как могут себя защитить — им остается только вакцинироваться.

Как уже сообщалось, Сейм рассматривает законопроект, предусматривающий, что после 1 октября у работодателей будет право уволить работников, которые не смогут предъявить сертификат Covid-19, подтверждающий факт вакцинации или перенесенной болезни. Законопроект также устанавливает, что работники сфе здравоохранения, длительного социального ухода и социальной реабилитации, а также образования подлежат обязательной вакцинации.

Оппозиция уже предупредила, что планирует приостановить на время провозглашение закона, собрав необходимые для этого 34 подписи депутата Сейма. Такая процедура грозит и сбором подписей за инициирование референдума.