Левитс: если статистика не улучшится, придется вводить новые ограничения
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Нынешние строгие ограничения, введенные пандемией Covid-19 и мешающие жизни абсолютно всех людей, необходимы, но если ситуация не улучшится, возможны еще некоторые ограничения, сказал президент Эгил Левитс в интервью передаче ЛТВ "Утренняя панорама".

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Некоторые другие меры возможны, если мы посмотрим, как действуют другие страны — некоторые уже установили "тотальный локдаун", сказал президент.

"Я думаю, что новый министр здравоохранения и правительство решат, будет ли это необходимо", — сказал Левитс, призывая представить себе, что бы произошло, если бы предыдущие ограничительные меры не были приняты.

Несмотря на нынешний высокий уровень заболеваемости, он "не слишком сильно растет и не снижается", что, по мнению президента, уже показывает, что существующие ограничительные меры в определенной степени эффективны.

"Есть еще несколько мер, которые, вероятно, потребуются, если эти цифры не уменьшатся в долгосрочной перспективе", — сказал Левитс.

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LETA

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Коронавирус Эгил Левитс
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