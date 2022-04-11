Левитс: Европа не должна находиться под влиянием российской автократии, основанной на мышлении XIX века

Нельзя допустить, чтобы современная Европа находилась под влиянием российской автократии, основанной на мышлении XIX века, подчеркнул президент Эгил Левитс на встрече с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом.

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Как сообщила специалист по коммуникациям Медиацентра канцелярии президента Элина Креса, в ходе встречи первые лица двух стран обсудили вопросы политики европейской безопасности, развитие двусторонних отношений, а также поддержку Украины.

Обсуждая условия, сложившиеся после российского вторжения на Украину, президенты подчеркнули усилия демократических стран по укреплению архитектуры безопасности в Европе. Президент Латвии указал, что необходимо найти адекватный ответ на российскую агрессию, подчеркивая солидарность и демократические ценности. Левитс также поблагодарил Швейцарию за ее солидарность и поддержку санкций Европейского союза (ЕС) против России.

Президенты двух стран обменялись информацией о поддержке Украины и украинских беженцев в Латвии и Швейцарии. Левитс подчеркнул, что Латвия как член НАТО поддерживает Украину. Он также отметил, что Латвия оказывает как военную, так и гуманитарную помощь. Кроме того, в Латвию в качестве беженцев прибыло столько же беженцев с Украины, как и в Швейцарию, общество проявляет большую солидарность с украинским народом и помогает, чем может.

В ходе встречи президент подчеркнул прекрасные отношения между двумя странами и вклад Кассиса в их развитие — посещением Латвии в 2021 году в связи со столетием дипломатических отношений и продолжением диалога между Латвией и Швейцарией в этом году. Левитс отметил, что страны имеют одинаковый взгляд на мир. Президент подчеркнул, что хотя Швейцария является нейтральной страной, а Латвия входит в состав ЕС и НАТО, у обеих стран одинаковое понимание ценностей.

Встреча президентов двух стран состоялась в швейцарском городе Лугано, где когда-то жили в изгнании и создали множество произведений искусства Райнис и Аспазия. Левитс поблагодарил город Лугано за поддержку музея Райниса и Аспазии и выразил надежду, что плодотворная и важная работа музея будет продолжаться еще долгие годы.