Левитс: Европа не должна находиться под влиянием российской автократии, основанной на мышлении XIX века
Foto: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Нельзя допустить, чтобы современная Европа находилась под влиянием российской автократии, основанной на мышлении XIX века, подчеркнул президент Эгил Левитс на встрече с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом.

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Как сообщила специалист по коммуникациям Медиацентра канцелярии президента Элина Креса, в ходе встречи первые лица двух стран обсудили вопросы политики европейской безопасности, развитие двусторонних отношений, а также поддержку Украины.

Обсуждая условия, сложившиеся после российского вторжения на Украину, президенты подчеркнули усилия демократических стран по укреплению архитектуры безопасности в Европе. Президент Латвии указал, что необходимо найти адекватный ответ на российскую агрессию, подчеркивая солидарность и демократические ценности. Левитс также поблагодарил Швейцарию за ее солидарность и поддержку санкций Европейского союза (ЕС) против России.

Президенты двух стран обменялись информацией о поддержке Украины и украинских беженцев в Латвии и Швейцарии. Левитс подчеркнул, что Латвия как член НАТО поддерживает Украину. Он также отметил, что Латвия оказывает как военную, так и гуманитарную помощь. Кроме того, в Латвию в качестве беженцев прибыло столько же беженцев с Украины, как и в Швейцарию, общество проявляет большую солидарность с украинским народом и помогает, чем может.

В ходе встречи президент подчеркнул прекрасные отношения между двумя странами и вклад Кассиса в их развитие — посещением Латвии в 2021 году в связи со столетием дипломатических отношений и продолжением диалога между Латвией и Швейцарией в этом году. Левитс отметил, что страны имеют одинаковый взгляд на мир. Президент подчеркнул, что хотя Швейцария является нейтральной страной, а Латвия входит в состав ЕС и НАТО, у обеих стран одинаковое понимание ценностей.

Встреча президентов двух стран состоялась в швейцарском городе Лугано, где когда-то жили в изгнании и создали множество произведений искусства Райнис и Аспазия. Левитс поблагодарил город Лугано за поддержку музея Райниса и Аспазии и выразил надежду, что плодотворная и важная работа музея будет продолжаться еще долгие годы.

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