Левитс: государство должно оплачивать третьего помощника в практиках семейных врачей

В сложившейся ситуации государство должно оплачивать третьего помощника в практиках семейных врачей. Это поможет снять нагрузку с врачей и увеличить темпы вакцинации, заявил в ходе встречи с президентом Латвийской ассоциацией сельских семейных врачей Лигой Козловской президент Латвии Эгилс Левитс.

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Президент выразил благодарность Козловской и всем сельским семейным врачам за работу во время пандемии, так как на плечи медиков сегодня ложится большая ответственность и нагрузка.

Козловска в свою очередь отметила, что многим семейным врачам не хватает человеческих ресурсов, поэтому к процессу вакцинации необходимо подключать фельдшерские пункты. Несмотря на то что Ассоциация уже год просит правительство поддержать работу третьего помощника в практиках, в том числе фельдшеров, до сих пор это пожелание услышано не было. Еще одна проблема в регионах - нехватка самих семейных врачей. По словам Козловской, для того, чтобы мотивировать открывать практики в регионах, врачам нужно доплачивать за это. Президент согласился, что поддержка в этом случае необходима.

В ходе разговора также выяснилось, что семейным врачам не оплачивают домашние визиты к пациентам с Covid-19, в свою очередь сбои в работе система "e-veselība" влияют на качество и оперативность работы.

По мнению главы Ассоциации, чтобы повысить темпы вакцинации, в том числе в Латгале, руководители самоуправлений должны активнее участвовать в информировании жителей, в том числе используя муниципальные издания. Также информацию о рисках пандемии необходимо распространять в церковных общинах.