Левитс и Кариньш: новая статистика коронавируса показывает необходимость более строгих ограничений
Foto: LETA

Объявленные в среду данные о заболеваемости Covid-19 указывают на необходимость еще более строгих ограничений, заявили президент Эгил Левитс и премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Во вторник, 15 декабря, в Латвии было выявлено самое большое с начала пандемии количество случаев Covid-19 - 1023, скончались 25 больных.

После еженедельной встречи с премьером Левитс заявил журналистам, что сегодняшние данные о заболеваемости Covid-19 доказывают, что усиление мер эпидемиологической безопасности абсолютно необходимо.

В то же время президент указал, что правительство, принимая решение о дополнительных ограничениях в четверг, должно ясно заявить, что именно люди должны делать и что соблюдать, чтобы избежать разногласий и возможности по-разному интерпретировать решения. "Нужен четкий сигнал, и правительство завтра его даст", - подчеркнул президент.

"Единственный смысл ограничений - не распространять инфекцию", - добавил президент.

Премьер-министр согласился с тем, что в стране необходимо ввести еще более строгие ограничения. Конкретные меры пока обсуждаются экспертами, и в четверг правительство примет решения, которые вступят в силу 21 декабря сроком на три недели. "Мы должны подготовиться к трехнедельному периоду тишины", - добавил Кариньш.

Президент отметил, что правительство является "дееспособным антикризисным менеджером", но он хотел бы, чтобы дискуссии министров об ограничениях были более краткими и точными.

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Коронавирус Кришьянис Кариньш Эгил Левитс
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