Левитс и Кариньш сделали прививку от Covid-19. Сегодня вакцину получат экс-президенты Латвии
Foto: LETA

В четверг президенту Латвии Эгилу Левитсу и премьер-министру Кришьянису Кариньшу сделали прививки от Covid-19. В течение дня вакцину производства AstraZeneca должны получить также бывшие президенты Латвии Гунтис Улманис, Вайра Вике-Фрейберга, Андрис Берзиньш и Валдис Затлерс.

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Небольшой круг должностных лиц, которым была предоставлена возможность пройти вакцинацию, был тщательно отобран, принимая во внимание их обязанности и роль в управлении государственными процессами.

Левитс и Кариньш сделали прививку от Covid-19. Сегодня вакцину получат экс-президенты Латвии
Foto: LETA

Ссылаясь на социологические опросы, представители бюро вакцинации пояснили, что большая часть населения считает необходимым предоставить высокопоставленным должностным лицам страны возможность получить вакцину от Covid-19 на ранней стадии вакцинации, чтобы они подали пример остальным членам общества.

Все бывшие президенты страны с момента восстановления независимости Латвии также вакцинируются, показав свою уверенность в безопасности и эффективности вакцины.

Вакцинация высших должностных лиц страны начнется одновременно с вакцинацией в центрах социального ухода, при этом будет использоваться одна и та же вакцина — AstraZeneca.

Вакцинация будет проводиться в Клинической университетской больнице им. Страдиньша 11 и 12 февраля, по установленному графику.

Сегодня с 11 до 12.45 часов от Covid-19 будут привиты президент Эгил Левитс, премьер-министр Кришьянис Кариньш, а также бывшие президенты Гунтис Улманис, Вайра Вике-Фрейберга, Андрис Берзиньш и Валдис Затлерс, заместитель председателя Сейма Дагмара Бейтнере-Ле Галл, заместитель председателя Сейма Инесе Либиня-Эгнере, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс.

Бывший президент Латвии Раймонд Вейонис будет вакцинирован 12 февраля, а председатель Сейма Инара Мурниеце по состоянию здоровья получит вакцину на следующей неделе.

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президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга Вакцинация Валдис Затлерс Гунтис Улманис Инара Мурниеце Кришьянис Кариньш Раймонд Вейонис Эгил Левитс Эдгар Ринкевич
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