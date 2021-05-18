Левитс и Штайнмайер подчеркнули важность свободы прессы в преодолении пандемии

В ходе встречи президенты Латвии Эгил Левитс и Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнули важность свободы СМИ в преодолении пандемии и борьбе с дезинформацией, сообщил руководитель медиацентра канцелярии президента Юстине Дейчмане.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Левитс встретился сегодня в Берлине со Штайнмайером, чтобы обсудить текущие вопросы повестки дня ЕС и НАТО, а также следующие шаги по преодолению последствий пандемии.

Левитс и Штайнмайер подробно обсудили текущую ситуацию в Европе, которая преодолевает пандемию и постепенно возобновляет экономический рост. Оба президента признали важность солидарности между европейскими странами, а также странами Восточного партнерства в эти трудные времена.

В ходе встречи президенты также говорили об усилиях Украины на пути евроинтеграции, о безопасности в Европе. Обсуждалась повестка дня предстоящего 14 июня в Брюсселе саммита НАТО.

Говоря о сотрудничестве между Латвией и Германией, президенты выразили удовлетворение своей встречей в символический год столетия признания Латвии Германией де-юре и 30-летия восстановления дипломатических отношений.