Левитс: идея о Латвии как "мосте" между Востоком и Западом более не актуальна

Представление о Латвии как "мосте" между Западом и Востоком более не является актуальным. Такое заявление, встречаясь с представителями Германо-балтийской торговой камеры, сделал президент Латвии Эгилс Левитс. По его мнению, такая функция "на сегодня больше не нужна", сообщает LETA.

В разговоре с предпринимателями Левитс представил Латвию как активную страну-участницу Евросоюза, которая принимает обсуждение всех насущных вопросов ЕС, причем имеет собственное мнение. При этом он сослался на "специфическую ситуацию Латвии", которая обязывает, чтобы общие решения ЕС, помимо общего блага, шли на пользу и конкретно Латвии.

Левитс подчеркнул, что она ориентирована на укрепление Европы в целом, и, поскольку является маленькой страной, может вводить перемены быстрее, чем крупные государства, которым для этого нужно больше ресурсов. В качестве примера он привел упорядочение финансового сектора.

Левитс признал, что высокие стандарты, принятые Латвией в финансовом секторе, привели к известным проблемам с открытием счетов и переводом платежей, но в ближайшее время будут разработаны основные принципы работы в новых условиях.

Завершая свое выступление, Левитс напомнил, что торговые отношения Латвии с Германией длятся с 1150 года и не прекращаются, а и только растут. Он поблагодарил представителей Германо-балтийской торговой палаты за работу в Латвии.