Левитс: имперская политика России не изменится и после поражения в Украине

Политика российского империализма не изменится даже после поражения в Украине, поэтому Запад должен быть готов к укреплению своего военного потенциала, заявил сегодня президент Латвии Эгилс Левитс в ходе дискуссии "Латвия и Польша: вместе противостоять сегодняшним вызовам" (Latvia and Poland: Countering Today’s Challenges Together).

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Левитс считает, что Россия — поздно сформировавшаяся нация, потому что Москва проводит политику, характерную для европейских стран XIX века.

"Дело в том, что другие страны, в том числе Франция и Германия, отказались от идей империализма и успешно справились с преобразованием своей политики", — подчеркнул Левитс, выражая сожаление, что таких реальных политических преобразований никогда не было в России и что даже проиграв Украине, идеи российского империализма не изменятся.

Поэтому Запад должен понять, что идеология, которая существует в России, будет существовать долго, а значит, страны НАТО должны построить такую ​​военную силу, чтобы Россия понимала, что ее потенциальное нападение на НАТО приведет к поражению и гибели России.

"Общество должно понять, что увеличение военных расходов является гарантом безопасности и ценой мира", — говорит Левитс.