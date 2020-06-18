Левитс: испытание кризисом из-за Covid-19 выдержано с честью

Кризис из-за Covid-19 был испытанием для страны, которое она выдержала с честью, заявил президент Эгилс Левитс, обращаясь к парламенту на заключительном заседании весенней сессии.

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Президент особо поблагодарил за самоотверженность работников системы здравоохранения, которые заботятся о пациентах во время пандемии.

Также Левитс выразил благодарность всем жителям страны, которые доказали, что во время кризиса могут сотрудничать, действовать динамично и целеустремленно. Этих навыков не следует терять и в дальнейшем, сказал президент.

Covid-19 дигитализировал и трансформировал различные сферы жизни, а Сейм Латвии стал одним из первых парламентов в Европе и мире, который перешел на удаленную работу, отметил президент.

В то же время, по словам Левитса, кризис показал и слабые места демократии, и необходимо более обширное сотрудничество в государственном управлении.