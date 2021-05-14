Левитс: из Сатверсме следует, что привитым латвийцам полагается отмена части Covid-ограничений

Президент Латвии Эгилс Левитс уверен, что государство должно для прошедших процесс вакцинации жителей отменить часть действующих в стране ограничений. Об этом он заявил в пятницу, 14 мая, после встречи с премьером Кришьянисом Кариньшем.

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Отвечая на вопрос Delfi о том, не приведет ли введение послаблений для вакцинированных к ситуациям, когда непривитые жители смогут успешно оспорить данный шаг в Конституционном суде, Левитс отметил, что ограничения должны быть пропорциональными.

Президент сослался на статью 116 Сатверсме (Конституции), которая гласит, что права человека в отдельных случаях допустимо ограничивать, "чтобы защитить права других людей, демократический строй государства, а также безопасность, благополучие и нравственность общества". "Если ситуация такова, что опасность, исходящая от привитых лиц, меньше, чем от непривитых, то и ограничений должно быть меньше. Это следует из Сатверсме", — пояснил Левитс.

"Сейчас массовая вакцинация уже началась. Фактически каждый, кто хочет, имеет возможность вакцинироваться", — добавил глава государства.

Днем ранее Кабинет министров поддержал предложение Минздрава начать постепенно отменять ограничения для привитых от Covid-19.

Пока в стране не заработал электронный сертификат о вакцинации, врачи по запросу будут выдавать привитым форму на латышском и на английском языке, где будет информация о вакцинации. Завершившим вакцинацию считается человек, получивший обе дозы вакцины (или одну, если это Johnson & Johnson) более 15 дней назад.

Первым шагом будет применение к вакцинированным таких же исключений по соблюдению самоизоляции, как к переболевшим. Вторым шагом — отмена масок в закрытых и контролируемых коллективах. Третий шаг — послабления в сфере оказания индивидуальных услуг, четвертый — послабления, касающиеся ограничений на собрания.

Уже на этой неделе вакцинированным могут разрешить не соблюдать самоизоляцию, въезжая в Латвию из страны с высоким уровнем распространения Covid-19, если эта страна входит в ЕС или Европейскую экономическую зону, а также из Великобритании и Швейцарии.

На следующей неделе вакцинированные смогут не носить маску на работе — при условии, что в коллективе привиты все, и в одном помещении находится не более 20 человек.

С 1 июня планируется разрешить вакцинированным оказывать индивидуальные услуги, а с середины июня для привитых будет ослаблен запрет собираться и посещать мероприятия, а также они смогут получать услуги.